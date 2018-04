Após prisão, editora libera gratuitamente livro sobre Lula

A editora Boitempo disponibilizou gratuitamente o livro sobre a vida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, A Verdade Vencerá: O Povo Sabe Por Que Me Condenam, nas livrarias digitais. O e-book da obra ficará disponível nos sites da Amazon, Apple, Cultura e Saraiva até a próxima sexta-feira, 13, sem qualquer custo para download.

No site da editora Boitempo, a versão impressa do livro ainda está disponível na promoção “pague 1, leve 2” até a mesma data por 35 reais. Lançado em março deste ano, A Verdade Vencerá traz uma linha histórica da vida de Lula, além de entrevistas com o ex-presidente dadas aos jornalistas Juca Kfouri e Maria Inês Nassif, ao professor de relações internacionais Gilberto Maringoni e à Ivana Jinkings, fundadora e diretora da Boitempo.

Lula chegou em Curitiba na noite de sábado, onde deverá cumpre pena em uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, inicialmente em regime fechado.