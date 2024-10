Após derrota, Boulos diz que campanha ‘recuperou dignidade da esquerda brasileira’

Guilherme Boulos (PSOL) discursou na noite deste domingo, 27, depois da confirmação da vitória do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na disputa em São Paulo. O deputado federal do PSOL afirmou que não faria um “discurso de perdedor” e declarou que a campanha na capital paulista “recuperou a dignidade da esquerda brasileira”. Boulos disse ainda que o governador Tarcísio de Freitas praticou “crime eleitoral” com sua declaração sobre um suposto pedido de votos do PCC a Boulos, dada no dia da eleição.

O candidato do PSOL falou a apoiadores na Casa de Portugal, no bairro da Liberdade. “Não vou falar aqui das mentiras e dos ataques que definiram essa eleição. Eu não vou falar do crime eleitoral cometido pelo governador de São Paulo. Disso a Justiça cuide. Não vou fazer aqui um discurso de perdedor porque a gente perdeu uma eleição – porque a gente recuperou a dignidade da esquerda brasileira” afirmou.

De acordo com o candidato do PSOL, a chapa mostrou a possibilidade de se fazer política “de uma outra maneira”, em que predomina o diálogo respeitoso. “Olho no olho, debatendo no campo de peito aberto, nas praças, nas ruas, com dignidade”, pontuou. Boulos discursou ao lado de Marta Suplicy, vice na chapa, e o ministro das Relações Exteriores, Alexandre Padilha.

(Com Agência Brasil)