Apoiador de Lula, Janones terá de dar explicações sobre quebra de decoro

Atualizado em 17 out 2022, 13h04 - Publicado em 17 out 2022, 12h47

A Corregedoria Parlamentar da Câmara dos Deputados notificou o deputado André Janones (Avante-MG) para que apresente defesa em processo por quebra de decoro parlamentar. Janones é um dos principais aliados do ex-presidente Lula nas redes sociais, com o papel de desferir ataques à campanha à reeleição do presidente Bolsonaro.

A notificação foi assinada pelo corregedor, deputado Paulo Bengtson (PTB-PA), com base em despacho do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que autorizou a abertura de processo que pode levar à cassação do mandato de Janones. O deputado, reeleito em outubro, terá de dar explicações em cinco dias.

O requerimento contra Janones foi apresentado pelo deputado Filipe Barros (PSL-PR), aliado de Bolsonaro e um dos destaques na ofensiva para desacreditar as urnas eletrônicas. O corregedor Paulo Bengtson disse a VEJA que o processo é sobre ofensas que Janones dirigiu a terceiros durante discussões no partido. Filipe Barros comentou no mês passado que quer cassar o mandato de Janones também por ofensas por ataques a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que o parlamentar mineiro chama de ‘gado’.

Janones recorreu à estratégia declarada de rebater supostas notícias falsas com a criação de outras notícias falsas (fake news). O deputado mineiro travou um combate direto nas redes sociais com qualquer autoridade ou internauta que seja apoiador de Bolsonaro.