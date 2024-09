AO VIVO: Candidatos à prefeitura do Rio participam de debate VEJA E VOTE

Candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro participam nesta quinta-feira, 12, do debate VEJA E VOTE 2024, promovido por VEJA em parceria com a ESPM e apoio do instituto Paraná Pesquisas e do escritório Bonini Guedes Advocacia.

Foram convidados para o encontro os cinco primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto: o atual mandatário, Eduardo Paes (PSD), os deputados federais Alexandre Ramagem (PL), Tarcísio Motta (PSOL) e Marcelo Queiroz (PP) e o deputado estadual Rodrigo Amorim (União).

Paes, no entanto, decidiu não participar, e alegou incompatibilidade em sua agenda eleitoral. Ele está em posição confortável nos levantamentos – o prefeito lidera em todos eles -, com possibilidade de vitória no primeiro turno. Nos bastidores, há a avaliação também de que, caso decidisse participar do encontro, seria o principal alvo para o ataque dos adversários.

A seguir, acompanhe a cobertura ao vivo do evento, com atualizações minuto a minuto das falas dos candidatos e destaques das principais declarações.

11h58: Queiroz reforça sua posição como candidato de centro e critica a postura de Ramagem, ao dizer que ele mostra destempero. “Por isso que o Ramagem não cresce”, disse.

11h53: Na réplica, Tarcísio lembrou da investigação sobre aparelhagem na Abin. Ramagem é um dos investigados, do período em que chefiava a agência, no governo de Jair Bolsonaro.

11h52: Ao perguntar para Ramagem, Tarcísio optou por associar a imagem do candidato do PL a nomes como Marcelo Crivella, Eduardo Cunha e Domingos Brazão, este último acusado pela morte de Marielle Franco. Na resposta, Ramagem, afirmou que seu padrinho é Jair Bolsonaro. “Chiquinho Brazão, inclusive, era secretário do Eduardo Paes”, disse.

11h50: No terceiro bloco, mais uma vez, os candidatos trocam perguntas entre si, com direito a réplica e tréplica.

11h45: Fim do segundo bloco.

11h41: Ao responder pergunta sobre a Saúde no Rio, Queiroz criticou as filas no sistema municipal e disse que vai criar cinco novos centros de saúde.

“Pretendo estabelecer a telemedicina, instalar um aplicativo para avaliar o serviço. Hoje, aliás, não há nada da prefeitura para avaliar a Saúde. Ele não tem coragem”, apontou.

11h40: Tarcisio tem novo direito de resposta concedido. Ele usou o tempo para contrapor a afirmação de que ele e seu partido “defendem as drogas”. “A gente defende o cuidado e a eficiência pra combater a máfia, o bolso do crime”

11h39: Tarcísio chama Ramagem de “terraplanista”, ao comentar sua resposta. Na tréplica, o candidato do PL volta a criticar a gestão do prefeito Eduardo Paes com a GeoRio, e na questão ambiental. Paes tem sido citado constantemente, apesar de não estar presente.

11h38: Ramagem responde pergunta sobre a questão climática e o Meio Ambiente no Rio. “Sirenes, tecnologia, estações de medição que vejam o volume d’água. Temos que valorizar a Defesa Civil e a geoRio para tratar bem nossa população”, diz.

11h36: Tarcísio teve direito de resposta concedido. Ele foi acusado por Amorim de “defender o Hamas”.“Defendemos uma Palestina livre, com capacidade econômica. O mundo inteiro pede cessar fogo imediato. Defendo a existência de dois estados com viabilidade econômica, com o fim do genocídio de Israel”, disse.

11h29: Tarcísio conta como pretende lidar com comércio informal no Rio. ”Ninguém pode ser tratado como criminoso porque trabalha. A prefeitura tem o papel de organizar isso. Imagina sua cidade sem o camelô. É uma questão de emprego e renda, não para a Guarda Municipal. Há trabalho para todo mundo.

11h25: O candidato Rodrigo Amorim responde a pergunta sobre se vai manter comissão da Prefeitura do Rio a favor de ações. Ele diz que o tema ficará a cargo, principalmente, de seu vice, Fred Pacheco.

11h20: Fim do primeiro bloco. No segundo, jornalistas de VEJA perguntam aos candidatos.

11h15: Amorim e Queiroz fizeram dobradinha para atacar Paes. Os dois usaram seu tempo para criticar a atuação do prefeito Eduardo Paes no campo da Segurança Pública.

11h07: Ramagem pontuou que o candidato do PSOL o estaria acusando de um crime, e reforçou ser ficha limpa. “A sua indignação seletiva não permitiu você dar um pio”, disse, sobre a acusação de assédio contra o ex-ministro Silvio Almeida, contra Anielle Franco.

11h06: Tarcísio, em resposta, lembrou do episódio em que Ramagem e o vereador do PT Leonel Quirino se envolveram em uma confusão no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio. O petista foi atingido pela claque do candidato do União Brasil.

11h05: Ramagem acusa o prefeito Eduardo Paes, que não está presente, de integrar a “máfia do transporte”, antes de alfinetar o candidato do PSOL. “Bolsonaro está comigo. Lula te abandonou”, disse.

11h00: As regras do debate

O debate terá cinco blocos, sendo dois para perguntas feitas pelos candidatos entre si, dois para questionamentos pelos jornalistas de VEJA e um para considerações finais. O evento terá duração aproximada de uma hora e 20 minutos, com previsão de encerramento por volta das 12h30.