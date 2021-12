André Mendonça toma posse no STF em cerimônia nesta quinta

Novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça toma posse na Corte em cerimônia marcada para as 16h desta quinta-feira, 16. Ele vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello. O evento será realizado no plenário do tribunal.

O presidente Jair Bolsonaro deve marcar presença na cerimônia. O político, porém, precisou fazer um teste de Covid-19 para isso, já que o STF só permite a entrada de pessoas vacinadas ou que apresentem um exame negativo. O presidente diz não ter tomado imunizantes contra o coronavírus.

Pastor presbiteriano, ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça do atual do governo, ele foi indicado por Bolsonaro, que havia prometido escolher um nome “terrivelmente evangélico” para a Corte. Mendonça é a segunda indicação do presidente ao STF. Bolsonaro também nomeou Kassio Nunes Marques.

O novo membro do Supremo toma posse cinco meses depois do anúncio de sua nomeação. O atraso se deve à demora do senador Davi Alcolumbre em marcar a sabatina do indicado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Pressionado, o parlamentar acabou cedendo e Mendonça foi aprovado na CCJ e, posteriormente, no plenário.