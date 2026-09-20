André Mendonça ganha fanpages nas redes sociais

Uma dos personagens centrais da crise que se agravou no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro André Mendonça, relator do processo que investiga o escândalo do Master e que escancarou a relação de Daniel Vorcaro, dono banco, com Alexandre de Moraes, outro ministro da Corte, disparou em popularidade nas redes sociais.

Mendonça atingiu 4 milhões de seguidores no Instagram e teve seu nome utilizado para a abertura de outros perfis nas redes sociais. Um deles, batizado como “André Mendonça – Apoio” e classificado como fanpage, já acumula 2,1 milhões de seguidores.

Uma das publicações desse perfil enaltece a figura do ministro. Ele aparece em uma montagem feita com auxílio de inteligência artificial ao lado da frase “Você não está sozinho”. Junto com a foto, o administrador da página elogia o currículo de Mendonça. A publicação tem mais de 1 milhão de curtidas.

Esses perfis também dedicam espaço para fazer publicações contrárias a Moraes, que se tornou o principal adversário de Mendonça na Corte, após ele expor as relações do colega com o dono do Banco Master.

Continua após a publicidade

Em uma dessas publicações, Moraes aparece em uma montagem ao lado dos também ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes vestidos de pizzaiolo. No texto, o administrador da página sugere que os três estão atuando para que as investigações que atingem Moraes terminem em pizza. O post tem mais de 100 mil interações, entre curtidas e compartilhamentos no Instagram.

Mendonça também tem sido bem avaliado em pesquisas recentes. O levantamento divulgado pela Quaest na segunda-feira, véspera da sessão plenária em que o STF iria decidir sobre se Moraes seria investigado no caso, mostrou que 37% dos brasileiros consideram que o ministro indicado por Jair Bolsonaro tem agido de forma correta na condução das investigações do caso Master. Por outro lado, somente 16% apoiam as condutas de Alexandre de Moraes. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.