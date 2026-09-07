‘André Mendonça, estamos com você’, diz Nikolas em ato do 7 de Setembro em Minas

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Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou apoio a André Mendonça (STF) no embate contra Alexandre de Moraes durante ato do 7 de Setembro em BH. O deputado também abordou as controversas relações do banqueiro Daniel Vorcaro com Moraes e Flávio Bolsonaro, defendendo o senador. Uma análise do discurso político e do cenário no STF.

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Em ato da direita no Dia da Independência em Minas Gerais na manhã desta segunda-feira, 7, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou apoio ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o magistrado retirar o sigilo de trechos da investigação do escândalo do Banco Master que comprometem o colega de Corte Alexandre de Moraes, na última semana.

“Eu quero dizer: André Mendonça, nós estamos com você (… ). Nós vamos vencer o mal, porque não tem mal que dure para sempre (… ). Vamos dar um grito para ‘fora Moraes’ e por ‘Flávio Bolsonaro presidente'”, disse o deputado em discurso na Praça da Liberdade, no centro-sul de Belo Horizonte, para uma multidão de pessoas com capas e guarda-chuvas na manhã de hoje, que assistiam aos discursos políticos sob chuva.

Mendonça, que foi indicado ao STF por Jair Bolsonaro e é relator do caso do Banco Master, recebeu apoio de vários políticos bolsonaristas quando decidiu tirar o sigilo de materiais da Polícia Federal que expunham supostas ligações ilegais entre o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e Moraes, além de outras pessoas, como o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o ex-ministro Fábio Faria.

Mendonça pediu que o encaminhamento das suspeitas sobre Moraes fosse avaliado pelo plenário do STF — em reação, Moraes pediu que o relator fosse investigado por ilegalidades que teriam sido cometidas na condução do processo. As ações deram início a um embate interno no STF, que extrapolou para a campanha eleitoral.

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Em outro momento do ato em Belo Horizonte, Nikolas Ferreira falou sobre a relação de Vorcaro com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O parlamentar pediu milhões de reais ao banqueiro para, supostamente, custear um filme sobre seu pai. Flávio diz que se tratou de uma transação financeira privada, sem recursos públicos. Nikolas comparou o contato de Flávio com Vorcaro com o contrato de 131 milhões de reais assinado pelo escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, com o dono do Banco Master. Nikolas também falou sobre o envolvimento dele próprio com o banqueiro, assunto que igualmente veio à tona na semana passada. “Conversei com o Vorcaro, mas não recebi dinheiro dele (… ). Com relação a Flávio, foi um contrato privado. Com relação ao contrato com a esposa dele [de Alexandre de Moraes], foi um contrato privado, mas com troca de favores, com equivalência entre as relações de poder”, tentou argumentar.

Nikolas também usou o espaço de discurso para fazer campanha para Flávio Bolsonaro, defendendo que ele é o único candidato com chances de derrotar Lula e indicar quatro novos ministros para o STF.

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O evento em Belo Horizonte funcionou como uma espécie de termômetro para um segundo ato que ocorrerá na Avenida Paulista às 15h de hoje. Em Minas Gerais, cartazes de “Fora Lula, Toffoli e Moraes” foram exibidos por diversas pessoas.

André Mendonça, estamos com você! pic.twitter.com/h3rm6koOvo — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 7, 2026