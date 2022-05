Aliado histórico de Lula, líder do MST dá ‘presente’ a Bolsonaro

Aliado histórico de Lula e uma das autoridades chamadas ao palco da cerimônia de lançamento da pré-candidatura do petista ao Palácio do Planalto no sábado, 7, o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) João Pedro Stedile deu nesta quarta-feira, 11, a Jair Bolsonaro um daqueles “presentes” que dificilmente passarão despercebidos pela campanha à reeleição do presidente. Em entrevista ao programa online Na Berlinda, Stedile disse que a crise econômica por que passa o país tem um culpado, e não é o ex-capitão, e sim o “capitalismo”.

Embora seja claro em seu apoio a Lula nas eleições de outubro, as declarações de Stédile soam como música aos ouvidos de bolsonaristas. “Temos que organizar o povo, para então, num governo de mudanças, garantir um programa que de fato enfrente a crise, porque a crise não é do Bolsonaro, a crise é do capitalismo”, disse ele. Vanguardista na arte de explorar declarações públicas para fins políticos, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) comanda as redes sociais do pai desde as últimas eleições e tem usado deste expediente para, com vídeos recortados a seu gosto, desqualificar adversários e expor supostas contradições em seus discursos.

Na entrevista, o líder sem-terra faz digressões sobre como o capitalismo não consegue, em sua avaliação, produzir mais bens necessários para abastecer a humanidade e como sua deturpação – neste caso avalizada por Bolsonaro – gera crimes ambientais e ataques a terras indígenas. “Estamos enfrentando a crise ambiental resultante dos crimes que o grande capital comete contra a natureza. (…) É uma vergonha o governo incentivar invasão de terra indígena e pior ainda para fazer desmatamento e para a mineração de ouro, que usa muito mercúrio, contamina os rios e mata a população”, afirmou. “O que mudou com o Bolsonaro é mais grave do que a simples relação com o MST. O latifúndio, que era combatido, agora está dentro do governo. O presidente da UDR [entidade ruralista] agora é o chefe do Incra, ou seja, entregaram, literalmente, o galinheiro para a raposa”.