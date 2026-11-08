A vaquinha virtual do PT para quitar gastos de campanha do Lula

Para arrecadar recursos para quitar gastos com campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, o PT inaugurou nesta semana uma vaquinha virtual.

Com a iniciativa, o partido pretende arrecadar 7 milhões de reais por meio do Pix vinculado à conta da campanha do petista. Aceitará doações até 11 de novembro.

“Qualquer pessoa pode doar R$ 13, um valor menor do que o preço de um lanche, para que a gente consiga pagar todas as contas da campanha”, afirma o coordenador financeiro da campanha, José de Filippi.

De acordo com informações do TSE, a campanha petista registrou 93,9 milhões de reais em despesas, sendo que aproximadamente 97% delas foram honradas pelo fundo especial.