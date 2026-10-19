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Política

A reta final do Congresso às vésperas do segundo turno – e como ele pode ajudar Lula

Atenções estarão voltadas para o Senado, onde a PEC da Segurança Pública pode ser aprovada nos próximos dias

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 07h30
INACEITÁVEIS - Alcolumbre e Motta: os chefes do Legislativo protestaram contra as determinações do STF
Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre  (Carlos Moura/Agência Senado)
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A reta final do Congresso às vésperas do segundo turno – e como ele pode ajudar Lula Priorize VEJA no Google

Dias após aprovarem medidas de interesse do governo Lula, o Congresso pode dar suas últimas colaborações para tentar ajudar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua disputa direta com Flávio Bolsonaro às vésperas do segundo turno da corrida presidencial.

As atenções estarão voltadas para o Senado, onde a PEC da Segurança Pública pode ser aprovada nos próximos dias.

Havia a expectativa que a medida fosse apreciada na semana passada, quando os senadores permitiram o avanço da PEC do fim da escala 6×1 e do projeto que amplia o limite de faturamento para enquadramento de Microempreendedor Individual e perdoa dívidas de inadimplentes da categoria.

O tema, porém, acabou tendo sua apreciação adiada em função da ausência de acordo sobre a eventual inclusão da redução da maioridade penal.

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Há a possibilidade de a proposição ser analisada nesta terça-feira. A PEC é uma prioridade de Lula e é vista pela campanha do petista como uma demonstração de preocupação do mandatário com esse assunto.

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