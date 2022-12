A reação dos novos vizinhos de Sérgio Cabral

Faz cerca de doze horas que Sérgio Cabral chegou a seu novo endereço após mais de 2.223 preso no Batalhão da Polícia Militar de Niterói, região metropolitana do Rio. A residência atual do ex-governador é bem diferente do luxuoso apartamento de 400m² no Leblon que habitava antes de ser condenado em 2016. Ao lado do Forte de Copacabana, o flat escolhido pelo réu é simples para seus padrões: pouco mais de 80m², com vista privilegiada para a praia. A proprietária: sua primeira mulher, Suzana Cabral. Em uma breve pesquisa no Google, é possível encontrar apartamentos no mesmo condomínio com preço mínimo de míseros 3 milhões de reais.

Ciente da repercussão de sua soltura, o réu da Lava-Jato tem evitado ao máximo se expor. Quando deixou a cadeia, não falou com a imprensa e seu advogado afirmou que a prioridade era “ficar com a família”. De acordo com seguranças da rua Francisco Otaviano, esperou dar altas horas da madrugada para chegar a casa sem ser visto. E, estranhamente, o porteiro do condomínio afirma não saber quem é Sérgio Cabral. “Está tudo normal, não soube de nenhuma pessoa com esse nome se mudando para cá, senhora”, disse, irritado, a VEJA.

A estratégia da discrição, contudo, não impediu que a vizinhança descobrisse que teria companhia especial pelos próximos tempos. A notícia não agradou e uma tensão desabrocha nas redondezas do Arpoador. “Ninguém quer ele aqui. Alguns até dizem que, se o virem, vão jogar ovo”, diz uma funcionária de restaurante em frente ao novo e doce lar de Cabral.