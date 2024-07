A queda de braço da esquerda em Belo Horizonte

Pré-candidatos à prefeitura de Belo Horizonte (MG), os deputados federais Rogério Correia (PT) e Duda Salabert (PDT) travam uma queda de braço para tentar convencer um ao outro a abrir mão da disputa. Os dois postulantes ao cargo concordam que, para ter mais chances de vitória na capital mineira, a esquerda precisa se unir nas eleições de 2024, mas nenhum deles está disposto a desistir.

No levantamento mais recente, a pré-candidata do PDT aparece com 10% das intenções de voto, segundo o instituto Datafolha. Já Correia figurou com 8%. Quem lidera a corrida pela prefeitura da capital de Minas Gerais é o apresentador de TV Mauro Tramonte(Republicanos), com 19% das intenções de voto. “Estamos dialogando com todos os partidos e candidatos da esquerda, mas não há possibilidade de retirarmos a nossa candidatura”, afirmou Salabert.

Transferência de votos e apoio de Lula

Para tentar convencer o colega petista, a deputada tem usado pesquisas que mostram que o volume de votos que ela receberia caso Correia desistisse seria muito maior do que ele receberia se ela desistisse. Uma parte dos eleitores da parlamentar trans não é de esquerda e, por isso, não votaria no petista caso ela abrisse mão da pré-candidatura.

Os dados apresentados por Salabaert, no entanto, não convencem Correia, que mantém o projeto de concorrer às eleições, sobretudo porque, recentemente, recebeu uma manifestação pública de apoio do presidente Lula. “Pesquisa não é tudo. Hoje, temos apoio do presidente, estamos com apoio de cinco partidos e temos tempo de TV para expor nossas ideias”, afirmou o petista. “Minha candidatura tem mais condições de unir a esquerda”, completou.

A pré-candidatura de Correia já recebeu apoio da Rede e do PSOL. O petista, inclusive, chegou a participar de um ato público em Belo Horizonte que contou com a participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O presidente confirmou apoio à pré-candidatura do parlamentar, mas a indefinição continua.