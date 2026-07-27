A pressão que vem do Congresso contra a máfia dos combustíveis

O presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, o deputado Júlio Lopes (PP-RJ), cobrou uma maior integração entre forças federais e governos no combate a sonegação fiscal e revenda de combustíveis. Em recente encontro com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, Lopes ratificou a necessidade de capitalizar a Agência Nacional de Petróleo (ANP). Ele citou o acordo que está sendo intermediado pelo TCU em relação ao Campo de Tupi, que afeta o pagamento de R$ 23 bilhões em compensações. Este valor poderia ser investido na completa digitalização da agência, o que facilitaria a fiscalização online e em tempo real dos 120 mil pontos de combustíveis espalhados pelo país.

Organizações criminosas que atuam no setor movimentam anualmente com a distribuição e revenda de combustíveis no Brasil mais de R$ 800 bilhões, com um volume físico superior a 135 bilhões de litros comercializados por ano.

O parlamentar afirmou ainda que a iniciativa citada em conversa com Magda pode promover uma enorme revolução no setor de combustíveis, que passaria a ter um controle em tempo real permitindo que não só a Petrobras, a ANP e o Ministério de Minas e Energia, mas sobretudo a sociedade brasileira, pudesse acompanhar e controlar todo o abastecimento, teor de misturas, preço e a quantidade de combustível abastecido através do controle digital online.