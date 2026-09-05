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Política

A preocupação de Lulinha com o sócio: “Ele é muito burro”

Dupla investigada pela PF por suspeita de tráfico de influência não queria que a namorada do sócio soubesse dos negócios do grupo

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 14h50
FERNANDO BITTAR - Contrato de locação foi assinado por um amigo do sócio de Lulinha que também já foi testemunha de defesa de Lula na Lava-Jato
FERNANDO BITTAR - Contrato de locação foi assinado por um amigo do sócio de Lulinha que também já foi testemunha de defesa de Lula na Lava-Jato (./Reprodução)
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A preocupação de Lulinha com o sócio: “Ele é muito burro” Priorizar nos meus resultados Google

Mensagens anexadas ao inquérito da Polícia Federal (PF) que investiga Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República, por  tráfico de influência no governo do pai indicam que ele e a lobista Roberta Luchsinger, sua amiga e parceira de negócios, estiveram em um determinado momento muito preocupados com a namorada de Fernando Bittar, sócio do primogênito.

O motivo do receio era o fato de a namorada de Bittar já ter ocupado cargos de alto escalão na gestão de Jair Bolsonaro na Presidência da República.

Bittar foi casado até 2023, quando se separou e começou um novo relacionamento. A atual namorada é dona de uma página nas redes sociais que se propõe a organizar viagens para a Europa. Antes disso, ela trabalhou como assessora especial da Presidência no governo Bolsonaro e ocupou funções comissionadas no Ministério dos Direitos Humanos, então chefiada por pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

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De acordo com a PF, Lulinha, Roberta Luchsinger e Bittar integravam uma sociedade informal oculta, cujo objetivo era realizar interlocução com órgãos públicos para defender interesses privados. Em um diálogo com o filho do presidente no dia 23 de fevereiro de 2024, Luchsinger demonstra preocupação com a nova namorada de Bittar.

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“Fefê [Bittar] tá dominado. Tá enfeitiçado. E fala agora tudo na frente da mulher”, escreveu a empresária para Lulinha. Fábio, em seguida, responde: “Vai sobrar pra gente”.

Na mesma conversa, Roberta diz que havia se encontrado na noite anterior com o casal. A lobista contou a Lulinha que Bittar e a namorada “continuam pedindo emprego para ela”. Em seguida, o primogênito pergunta para a amiga se eles falaram sobre  negócios. “Eu desviei (do assunto). Mas ela já sabe quem é quem”, respondeu Luchsinger.

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“P. merda. Ele é muito burro”, sentenciou Lulinha.

Outras conversas anexadas ao inquérito apontam ainda que Lulinha e Luchsinger estavam insatisfeitos com algumas atitudes de Fernando Bittar. O irmão do sócio de Lulinha, Kalim Bittar, estaria utilizando o nome do filho do presidente, sem o consentimento dele, para tentar fechar novos negócios.

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