Uma postura recente de Jorge Messias, titular da AGU, chamou a atenção dos servidores do órgão, que interpretaram o gesto do chefe como uma despedida das atuais atividades.

Segundo apurou o Radar, Messias convocou uma reunião e pediu que todos os envolvidos trouxessem as pendências que ele tinha com cada uma das áreas.

Internamente, o movimento foi visto como uma iniciativa dele de “limpar” o que estava devendo para que pudesse deixar o posto.

A iniciativa teria o objetivo de manter seu nome como um dos cotados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o STF.

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Ele chegou a ser indicado no ano passado, mas o Senado acabou por rejeitar a escolha do petista para a Corte, em uma derrota inédita para o Executivo.

Na ocasião, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cuja relação com Lula estava desgastada, articulou pelo revés do Palácio do Planalto.

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Em conversas recentes, o amapaense já sinalizou ao petista que está aberto a colocar em votação uma indicação do presidente para o STF ainda neste ano.

O chefe do Legislativo, porém, teria sugerido que Lula não repetisse a indicação de Messias e escolhesse outro nome.