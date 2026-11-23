A postura de Messias que deixou servidores da AGU em alerta
Apesar de já ter sido rejeitado pelos senadores, titular da AGU ainda aparece na lista de possíveis indicados por Lula ao STF
Uma postura recente de Jorge Messias, titular da AGU, chamou a atenção dos servidores do órgão, que interpretaram o gesto do chefe como uma despedida das atuais atividades.
Segundo apurou o Radar, Messias convocou uma reunião e pediu que todos os envolvidos trouxessem as pendências que ele tinha com cada uma das áreas.
Internamente, o movimento foi visto como uma iniciativa dele de “limpar” o que estava devendo para que pudesse deixar o posto.
A iniciativa teria o objetivo de manter seu nome como um dos cotados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o STF.
Ele chegou a ser indicado no ano passado, mas o Senado acabou por rejeitar a escolha do petista para a Corte, em uma derrota inédita para o Executivo.
Na ocasião, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cuja relação com Lula estava desgastada, articulou pelo revés do Palácio do Planalto.
Em conversas recentes, o amapaense já sinalizou ao petista que está aberto a colocar em votação uma indicação do presidente para o STF ainda neste ano.
O chefe do Legislativo, porém, teria sugerido que Lula não repetisse a indicação de Messias e escolhesse outro nome.