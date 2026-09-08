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Política

A postura de Lula em relação a Mendonça para evitar comparações com Bolsonaro

Aliados do presidente dizem que decisão de André Mendonça sobre diretor do PF será acatada, mas pontuam que haverá recurso da AGU

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 11h19 | Atualizado em 8 set 2026, 11h31
Homem de barba grisalha, usando chapéu de palha claro com faixa preta, terno azul-marinho e gravata verde, amarela e azul, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em um púlpito com dois microfones, contra um fundo verde
O presidente Lula: campanha no Rio tenta neutralizar lideranças do centrão (EVARISTO SA/AFP)
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Com o objetivo de se descolar de postura adotada por Jair Bolsonaro no passado, o governo Lula acatará a decisão do ministro André Mendonça, do STF, de determinar o afastamento temporário do diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues. Ainda assim, a AGU recorrerá da iniciativa, com a alegação de que essa é uma prerrogativa da Presidência da República.

Enquanto esteve à frente do Executivo, Bolsonaro constantemente questionava e até desrespeitava decisões judiciais. Tudo o que o governo não quer é adotar postura semelhante.

Por isso, mesmo sem concordar com a decisão do magistrado, ela será cumprida e haverá recurso para tentar reverter o cenário.

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Segundo fontes, tudo deve ser encaminhado de forma cuidadosa para não trazer ainda mais a crise para dentro do Palácio do Planalto.

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No recurso, a AGU deve pontuar que não concorda com a decisão em função do entendimento de que essa é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República.

Há a avaliação de que a medida de Mendonça foi política e que acabou colocando o governo em uma sinuca de bico – recorrendo ou não da decisão, a iniciativa teria impactos políticos para o petista.

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