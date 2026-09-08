A postura de Lula em relação a Mendonça para evitar comparações com Bolsonaro

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O governo Lula acatará a decisão do ministro André Mendonça do STF de afastar temporariamente o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, para se descolar da postura adotada por Jair Bolsonaro no passado. Contudo, a Advocacia-Geral da União (AGU) recorrerá, alegando que a nomeação é prerrogativa exclusiva do presidente. A estratégia visa cumprir a decisão judicial e reverter o cenário, evitando uma crise maior.

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Com o objetivo de se descolar de postura adotada por Jair Bolsonaro no passado, o governo Lula acatará a decisão do ministro André Mendonça, do STF, de determinar o afastamento temporário do diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues. Ainda assim, a AGU recorrerá da iniciativa, com a alegação de que essa é uma prerrogativa da Presidência da República.

Enquanto esteve à frente do Executivo, Bolsonaro constantemente questionava e até desrespeitava decisões judiciais. Tudo o que o governo não quer é adotar postura semelhante.

Por isso, mesmo sem concordar com a decisão do magistrado, ela será cumprida e haverá recurso para tentar reverter o cenário.

Segundo fontes, tudo deve ser encaminhado de forma cuidadosa para não trazer ainda mais a crise para dentro do Palácio do Planalto.

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No recurso, a AGU deve pontuar que não concorda com a decisão em função do entendimento de que essa é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República.

Há a avaliação de que a medida de Mendonça foi política e que acabou colocando o governo em uma sinuca de bico – recorrendo ou não da decisão, a iniciativa teria impactos políticos para o petista.