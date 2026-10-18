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Política

A pauta que impulsionou Lula e o vídeo que mais rendeu a Flávio nas redes

Levantamento da Ativaweb DataLab mostra como os candidatos mobilizaram audiência no Instagram a uma semana do segundo turno

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 11h35 | Atualizado em 19 out 2026, 10h06
Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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O fim da escala 6×1 foi o tema de maior alcance nas redes sociais de Lula na última semana, enquanto Flávio Bolsonaro conseguiu sua maior audiência com um vídeo que explorou a sabatina do presidente na TV Globo. Levantamento da Ativaweb DataLab mostra que, a uma semana do segundo turno, Lula lidera em crescimento de seguidores e volume de visualizações no Instagram, enquanto o senador registra maior taxa de engajamento por publicação.

Quatro posts de Lula sobre o fim da escala 6×1 somaram 61,1 milhões de visualizações. O vídeo mais visto, com a mensagem “Fim da escala 6×1, vitória do povo brasileiro”, alcançou 40,5 milhões. Já o conteúdo de maior audiência no perfil de Flávio, com 7,1 milhões de visualizações, trazia um trecho da sabatina de Lula em que o presidente afirmou desconhecer que o Bolsa Família não tinha sido reajustado. O senador teve mais alcance ao explorar a entrevista do adversário do que com o vídeo mais visto de sua própria sabatina.

No balanço geral da semana, Lula também ficou à frente na conquista de seguidores. Na manhã de sábado, 17, o presidente tinha 17,5 milhões de seguidores no Instagram, contra 14,2 milhões de Flávio. Desde o primeiro turno, em 4 de outubro, o petista ganhou 1,73 milhão de seguidores, ante 1,5 milhão do senador. A diferença entre os dois perfis chegou a 3,3 milhões, a maior registrada desde a votação.

Nos últimos sete dias, Lula atraiu 934,6 mil novos seguidores, enquanto Flávio ganhou 568,3 mil. O presidente também publicou com muito mais frequência: foram 107 publicações, contra 16 do senador. Flávio, porém, teve maior retorno proporcional por postagem. Cada conteúdo dele trouxe, em média, 35,5 mil novos seguidores, ante 8,7 mil por publicação de Lula.

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O candidato do PL, no entanto, mostrou força na reação de sua base. A taxa de engajamento do senador subiu para 7,5%, contra 4,09% de Lula. Ele também registrou média superior a 1 milhão de curtidas por publicação, ante 616 mil do presidente. O petista liderou em comentários, com cerca de 102 mil por post, contra 66 mil de Flávio.

Os dados indicam duas estratégias diferentes na reta final da campanha. Lula combina presença frequente, agenda e uma pauta de impacto direto no cotidiano dos trabalhadores, enquanto Flávio concentra publicações e aposta em conteúdos de maior repercussão, além de vídeos de aliados com grande audiência.

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