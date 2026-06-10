A passagem apagada de sucessor de Dino e Lewandowski pelo Congresso

Parlamentares da base aliada e da oposição até se prepararam para embates duros, mas a participação do ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, na comissão de segurança pública da Câmara foi bastante morna.

O auxiliar compareceu ontem ao colegiado composto majoritariamente por bolsonaristas, o que alimentava a expectativa de uma sessão tensa, mas a passagem dele pela comissão foi considerada apagada tanto por governistas quanto por opositores.

Deputados ouvidos pelo Radar atribuem a temperatura da sessão ao perfil do sucessor de Flávio Dino e Ricardo Lewandowski.

Para eles, Lima e Silva tem um perfil mais técnico do que Dino e até do que Lewandowski e não é afeito a provocações políticas.

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Isso teria contribuído para que os próprios parlamentares evitassem embates mais duros, bem diferente da postura que adotavam com os ministros anteriores.

Enquanto esteve à frente da pasta, Dino foi ao colegiado em mais de uma oportunidade e protagonizou momentos de tensão que viralizaram nas redes sociais.