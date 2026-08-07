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Política

A ofensiva da esquerda no TSE contra plataforma ligada ao PL

PT, PV e PCdoB pedem investigação sobre uso de Fundo Partidário em plataforma associada ao Partido Liberal que gera 50 milhões de views

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 10h24 | Atualizado em 7 ago 2026, 10h51
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages/Saulo Cruz/Agência Senado)
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A federação partidária formada pelo PT, PV e PCdoB acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com um pedido para abertura de uma investigação sobre a plataforma ‘Direita Já’, vinculada ao Partido Liberal, legenda que abriga a chapa liderada por Flávio Bolsonaro, principal concorrente de Lula na disputa presidencial.

Os partidos de esquerda argumentam na solicitação que a estrutura se utiliza de recursos públicos do Fundo Partidário para financiar a disseminação em massa de conteúdos mentirosos, deep fakes e ataques digitais. Um funcionamento que se assemelha a um centro profissional de propaganda negativa orientada a desgastar a imagem do presidente da República, o que na visão da federação configuraria o desvio de verbas para fins de desinformação.

O documento cita que a plataforma oferta cerca de 50 publicações semanais para serem compartilhadas por quaisquer usuários na internet. Uma parceria com mais de 200 influenciadores permite até 50 milhões de visualizações dos conteúdos.

Além de requisitar a suspensão de materiais ilegítimos, a representação junto ao TSE pede mais transparência sobre os contratos e pagamentos que sustentam a operação da plataforma digital.

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