A nova trombada do governo Lula com a TV Record e os evangélicos
Ministério da Justiça reclassifica programa infantil destinado a ensinar a Bíblia para crianças e irrita líderes evangélicos no Congresso
Recém-reeleito para um quarto mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já arrumou encrenca com um segmento da população no qual foi amplamente derrotado na eleição deste ano: o dos evangélicos.
O Ministério da Justiça decidiu reclassificar um programa semanal da emissora destinado a difundir episódios bíblicos para crianças, o que, na prática, proíbe sua exibição ao público infantil. Agora, o programa “Record Kids: Desenhos Bíblicos”, que antes tinha classificação “livre”, passa a ser permitido apenas para quem tem 12 anos de idade ou mais. Com isso, a atração, que era exibida aos domingos, às 9h, terá que ir para, no mínimo, a faixa das 20h.
A justificativa técnica do Ministério da Justiça é que o programa apresenta conteúdos relacionados a atos criminosos, drogas lícitas, violência e preconceito.
Líderes evangélicos ligados à política criticaram o governo, como o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que é ligado à Assembleia de Deus.
“Estamos falando de animações que apresentam histórias bíblicas e ensinamentos que fazem parte da formação religiosa de milhões de famílias brasileiras. É legítimo proteger nossas crianças. Mas também é legítimo questionar os critérios utilizados pelo Estado quando uma programação religiosa infantil passa a receber uma classificação mais restritiva. Desde quando ensinar histórias da Bíblia se tornou algo inadequado para crianças? “, questionou o deputado. “Agora até desenho bíblico virou problema para o regime Lula! “, disse.
Outro deputado, Marcos Pereira (Republicanos-SP), que é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, controladora da TV Record, também reclamou publicamente. “Discordo dessa mudança. Retratar o mal para ensinar a combatê-lo é promover a violência? “, afirma.
O Ministério da Justiça mudou a classificação indicativa dos desenhos bíblicos da Record. Com a alteração, eles passam a ser classificados como não recomendados para menores de 12 anos.
Discordo dessa mudança. pic.twitter.com/RTELTaXuXq
— Marcos Pereira (@marcospereira04) November 2, 2026
A nova crise com o público evangélico, além de não ajudar a melhorar a imagem de Lula com esse público, ainda cria problemas com o Republicanos, partido com forte influência da Igreja Universal do Reino de Deus, que o presidente tenta atrair para a base de apoio ao seu quarto mandato.