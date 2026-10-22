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Política

A nova pesquisa Datafolha para o governo do Distrito Federal

Cenário é de estabilidade na disputa entre Celina Leão e Leandro Grass

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 17h26 | Atualizado em 22 out 2026, 17h52
Mulher loira de blazer xadrez e homem barbudo de terno cinza segurando microfones, ambos em pé em um palco
Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) (Divulgação/GDF e Prefeitura de Congonhas/.)
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, mostra que a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), segue como favorita para a reeleição.

Ela tem 54% das intenções de voto, enquanto seu opositor, Leandro Grass (PT), tem 37%. Na comparação com a rodada anterior, publicada em 8 de outubro, quase não houve movimentação: Celina tinha 55% e Grass, 37%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No primeiro turno, a governadora teve 49,93% dos votos, enquanto o desafiante, 34,47%.

Veja os números da pesquisa Datafolha para o governo do Distrito Federal:

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  • Celina Leão (PP): 54% (tinha 55% em 8 de outubro)
  • Leandro Grass (PT): 37% (tinha 37%)
  • Branco/nulo: 7% (eram 5%)
  • Indecisos: 2% (eram 3%)

Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou 910 eleitores do Distrito Federal entre os dias 20 e 21 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é DF-01738/2026.

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