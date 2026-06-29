A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa entre Lula e Flávio

A nova rodada da pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa presidencial, divulgada nesta segunda-feira, 29, mostra empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), em eventual disputa de segundo turno entre os dois.

Segundo o levantamento, se as eleições fossem hoje, Lula teria 47% dos votos e Flávio, 44%. Branco, nulo e nenhum chegam a 8% e 1% não sabe ou não respondeu. Em relação à última sondagem do instituto, de 15 de junho, o senador oscilou 1 ponto percentual para cima, enquanto o petista, dois pontos para baixo.

Lula: 47% (eram 49% em 15 de junho)

Flávio Bolsonaro: 44% (eram 43%)

Nenhum/Branco/Nulo: 8% (eram 8%)

Não sabe ou não respondeu: 1% (era 1%)

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

E Lula contra outros concorrentes?

Se a disputa no segundo turno fosse entre Lula e Romeu Zema (Novo), o presidente teria 48%, enquanto o ex-governador de Minas, 38%. Branco, nulo e nenhum somam 13% e outros 2% não souberam ou não responderam. O petista oscilou um ponto para baixo, assim como Zema.

Já contra Ronaldo Caiado (PSD), a liderança do petista seria um pouco menor: 47% contra 39%. Brancos, nulo e nenhum são 12% e 2% não souberam ou não responderam. Nesta simulação, o presidente também oscilou um ponto para baixo, enquanto o ex-governador de Goiás manteve sua taxa.

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O levantamento também testou Lula contra Renan Santos (Missão). Neste cenário, o petista teria 48% e o dirigente do MBL, 36%. Branco, nulo e nenhum chegam a 15% e 2% não souberam ou não responderam. O presidente também oscilou um ponto para baixo neste exemplo e o direitista seguiu no seu patamar anterior.

Qual o cenário no primeiro turno?

No primeiro turno, Lula segue à frente com 42% das intenções de voto, contra 34% de Flávio Bolsonaro no principal cenário. Bem atrás aparecem Ronaldo Caiado (5%), Renan Santos (4%) e Romeu Zema (3%). Outros quatro pré-candidatos têm 1% cada. Nenhum, branco ou nulo chegam a 5% e 3% não souberam ou não responderam.

Lula: 42% (eram 42% em 15 de junho)

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Flávio Bolsonaro: 34% (eram 33%)

Ronaldo Caiado: 5% (eram 4%)

Renan Santos: 4% (eram 4%)

Romeu Zema: 3% (eram 2%)

Joaquim Barbosa: 1%

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Augusto Cury: 1%

Aécio Neves: 1%

Cabo Daciolo: 1%

Nenhum/Branco/Nulo: 5%

NS/NR: 3%

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Foram entrevistados 2.009 eleitores por telefone, entre os dias 26 e 28 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08521/2026.