A nova derrota unânime de Eduardo Bolsonaro em Turma do STF

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A Primeira Turma do STF rejeitou o recurso de Eduardo Bolsonaro por unanimidade, mantendo sua condenação a quatro anos e dois meses de prisão no caso do tarifaço. Ele foi condenado por coação no curso do processo, acusado de articular sanções dos EUA contra o Brasil para proteger seu pai, Jair Bolsonaro, no processo da trama golpista.

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A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou por unanimidade o recurso do ex-deputado Eduardo Bolsonaro contra a condenação a quatro anos e dois meses anos de prisão no processo do tarifaço.

O placar da votação foi de 4 votos a 0. Os votos foram proferidos pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia, além do relator, Alexandre de Moraes.

O julgamento virtual do caso começou na semana passada e foi finalizado nesta sexta-feira, 18.

O raio-x dos ministros do STF

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Como foi a condenação de Eduardo Bolsonaro?

Em junho deste ano, Eduardo foi condenado pelo crime de coação no curso do processo.

Por unanimidade, o colegiado concordou com a acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e entendeu que há provas para concluir que o ex-deputado articulou o tarifaço dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras para tentar evitar a condenação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no processo da trama golpista.

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Além disso, outras medidas, como a revogação dos vistos de ministros da Corte e do governo federal e a aplicação das sanções econômicas da Lei Magnitsky, também tiveram o mesmo objetivo, conforme o entendimento da Corte.

Desde o ano passado, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e perdeu o mandato de parlamentar por faltar às sessões da Câmara dos Deputados.

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(Com Agência Brasil)