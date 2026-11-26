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O ministro Alexandre de Moraes autorizou Débora Rodrigues dos Santos, a Débora do batom, a sair de casa para comparecer à cantata de Natal do filho. Condenada a 14 anos pelos atos do 8 de Janeiro, ela cumpre pena em regime domiciliar com tornozeleira no interior de São Paulo.

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou Débora Rodrigues dos Santos, uma das condenadas por tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023, a ir presencialmente a uma apresentação de Natal de seu filho. Ela ficou conhecida como “Débora do batom”, por ter pichado com o cosmético as palavras “perdeu, mané” na estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. Ela foi condenada a catorze anos de prisão e está cumprindo pena em regime domiciliar na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo.

“Defiro o pedido formulado e autorizo o deslocamento de Débora Rodrigues dos Santos durante o período estritamente necessário, para que compareça à Cantata de Natal de seu filho. (… ) Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do evento, em 29/11/2026, o que não dispensa a ré (Débora) do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas”, diz trecho da decisão do ministro, que foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira, 26.

Débora está cumprindo pena em casa, usando tornozeleira eletrônica. O equipamento monitora se ela sair do perímetro da residência. O caso dela é um dos que mais tiveram repercussão entre os manifestantes que depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. A ação de Débora foi usada como bandeira pelos bolsonaristas, que defenderam a absolvição e penas mais brandas para pessoas como ela, que não possuíam antecedentes criminais antes do episódio.

Por conta dos filhos pequenos, Débora conseguiu o benefício de cumprir a pena em regime domiciliar em vez de em um presídio. Além disso, Moraes também a beneficiou em outubro deste ano, quando concedeu a progressão de regime para o semiaberto. Nessa nova condição, Débora pode trabalhar e estudar durante o dia, recolhendo-se em casa durante a noite, aos finais de semana e feriados.

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