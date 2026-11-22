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Após divergências com o governo Lula e atos esvaziados contra o ajuste fiscal, o canal de WhatsApp criado por Jones Manoel muda de foco para reorganizar o PSOL. A legenda lida com risco de desfiliações e disputas de espaço na esquerda digital. Entenda os novos rumos da estratégia partidária.

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Criado pelo deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL-PE) na esteira das divergências que surgiram na esquerda em razão da proposta de ajuste fiscal apresentada pelo governo Lula, o canal de WhatsApp “Exército da Revolução Brasileira” deve ter uma nova função a partir de agora.

Diante da frustração de tentar barrar a aprovação do projeto defendido pelo Planalto no Senado, o grupo, que reúne 113.000 seguidores, será usado como ferramenta para ajudar a reorganizar e reestruturar o PSOL – partido fundado a partir de dissidentes do PT, em 2004.

Essa mudança também acontece no momento em que o partido corre o risco de perder parlamentares importantes do Congresso para outras legendas do campo da esquerda, a exemplo da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que pode migrar para o PT para concorrer à prefeitura de São Paulo em 2028. O PSOL quer evitar que isso ocorra.

Outro fator que motivou a adoção da nova estratégia foi o fracasso dos atos organizados pelo exército de Jones Manoel contra a proposta do Planalto que foi aprovada pelo Senado e será analisada pela Câmara.

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O anúncio da alteração de rota foi feito em uma publicação compartilhada no canal. “É preciso radicalidade para alcançar uma vida digna pra classe trabalhadora. Denunciar a raiz dos problemas que atingem a nossa classe e apresentar alternativas capazes de construir uma vida digna para o nosso povo”, diz um trecho do comunicado.

Dissidentes de esquerda

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O canal foi uma iniciativa do influenciador e agora deputado Jones Manoel que, insatisfeito com o projeto de ajuste fiscal apresentado pelo governo Lula, passou a estimular militantes de esquerda a abandonar o grupo “Exército do Lula”, criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) durante a campanha.

O movimento de Jones Manoel causou um racha entre os apoiadores do presidente, desencadeou uma debandada de seguidores do “Exército do Lula” e dividiu a atuação da esquerda nas redes sociais. O canal coordenado por Janones, que já reuniu mais de 10 milhões de seguidores, conta atualmente com 9,5 milhões.