A manobra de Alckmin para estancar crise entre PT e PSB no DF

Reconhecido por sua habilidade diplomática, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um dos principais interlocutores do Palácio do Planalto na organização da corrida eleitoral pela disputa ao governo do Distrito Federal.

Em meio à escalada de tensão entre o PSB de Ricardo Cappelli e o PT de Leandro Grass, Alckmin participará do 6º Encontro Nacional de Lideranças, que acontecerá em 27 de agosto, no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília.

A simples presença de Alckmin já é vista por aliados como um fator de desaceleração da crise entre os candidatos ao governo do DF que também estarão presentes no evento.

A vitrine não foi escolhida ao acaso. Esse alinhamento das forças progressistas é um passo importante para manter o diálogo aberto com os mais de 550 mil servidores públicos da região, um eleitorado decisivo para os rumos do DF e com forte impacto na construção de bases sólidas para a corrida nacional de 2026.

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O vice de Lula fará a palestra de abertura do evento, às 9h, no painel “O Papel das Entidades de Classe na Construção de Políticas Públicas”, onde falará para uma plateia que representa especificamente 364 mil servidores ativos e 191,3 mil aposentados e pensionistas, segundo dados do Painel Estatístico de Pessoal do governo federal.

No xadrez político da capital federal, Alckmin é uma cartada tática de contenção de danos ao abordar no fórum o papel estratégico das entidades de classe na construção de políticas públicas e na defesa dos interesses coletivos.

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Nos bastidores, a leitura é de que os gestos de Alckmin no evento tendem a aliviar os atritos e sinalizar que o diálogo e o alinhamento das forças progressistas continuarão se sobrepondo às disputas antecipadas pelo eleitorado do funcionalismo.