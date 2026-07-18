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Política

A mais recente polêmica provocada por Janja da Silva

Em entrevista, primeira-dama insinua que o Brasil nunca teve uma esposa de presidente da República tão atuante como ela

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 10h50 | Atualizado em 18 jul 2026, 12h07
Duas mulheres em fotos separadas: à esquerda, uma mulher de óculos e blusa laranja sorri sentada em um sofá; à direita, outra mulher de óculos e camiseta rosa com a frase O AMOR SEMPRE VENCE e um rosto barbudo, posa encostada em uma estrutura vermelha
A ex-primeira-dama Ruth Cardoso e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja -  (Rundação FHC/Divulgação)
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Em novembro de 2024, Rosângela Lula da Silva, a Janja, atacou o bilionário norte-americano Elon Musk durante o G20 Social no Rio de Janeiro. “Fuck you, Elon Musk”, disparou a primeira-dama, em tom debochado, produzindo um constrangimento internacional.

Em maio de 2025, ela interpelou o presidente chinês, Xi Jinping, durante uma cerimônia oficial. Janja pediu a palavra para criticar o algoritmo do Tik Tok e seus efeitos no Brasil, provocando, na ocasião, uma polêmica sobre a quebra de protocolo diplomático. Outro constrangimento.

Na última segunda-feira, Janja deu uma entrevista ao programa Frente a Frente e disse que o Brasil “nunca teve uma primeira-dama que trabalhasse efetivamente”.

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“A fala da primeira-dama revela tal desconhecimento da história que não merece comentário”, reagiu em nota o diretor-geral da Fundação FHC, o cientista político Sergio Fausto, se referindo a Ruth Cardoso, mulher do ex-presidente Fernando Henrique

Após a entrevista , o nome de Ruth Cardoso registrou picos de menções nas redes sociais e entrou nos tópicos mais discutidos da semana na internet. Centenas de perfis publicaram trechos de vídeos e fotos históricas sobre o trabalho dela.

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As mensagens lembravam que Ruth Cardoso foi professora da USP e presidiu o Conselho do Programa Comunidade Solidária, criado em 1995, ainda no primeiro governo do marido, para combater a exclusão social e a pobreza sem messianismo e assistencialismo.

Ruth tomou algumas iniciativas que mudaram a história de algumas cidades. Um pequeno exemplo: em 1987, ela  organizou  uma viagem de médicos a Pauini, no sul da Amazônia, que detinha o recorde nacional de analfabetismo.

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Os médicos atenderam 524 pacientes e constataram que os alunos da cidade tinham um péssimo rendimento escolar porque não enxergavam. Após a viagem, as crianças ganharam óculos e atenção do governo. Hoje Pauini tem uma taxa de analfabetismo em torno de 24%.

Além de intelectual, Ruth Cardoso tinha brilho próprio. Ela também integrou a diretoria da Fundação da Organização das Nações Unidas e foi conselheira do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

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