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Política

A mágoa de Roberta Luchsinger com o filho mais velho do presidente

Empresária confidenciou a pessoas próximas que está decepcionada com Lulinha por ele não ter pedido ao pai para parar de atacá-la

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 16h00
MISTÉRIO - Lulinha com as amigas Roberta Luchsinger e Priscilla Bittar: ligações perigosas com investigados
MISTÉRIO - Lulinha com as amigas Roberta Luchsinger e Priscilla Bittar: ligações perigosas com investigados (./Arquivo pessoal)
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A mágoa de Roberta Luchsinger com o filho mais velho do presidente Priorize VEJA no Google

Amiga de Lulinha, a lobista Roberta Luchsinger confidenciou a pessoas próximas estar magoada com o filho mais velho de Lula por sua falta de empenho em defendê-la dos ataques que recebeu do presidente desde que os dois passaram a ser investigados pela Polícia Federal (PF) por suspeitas de cometerem tráfico de influência.

Nas vezes em que foi questionado sobre esse assunto, Lula negou conhecer a lobista e xingou Roberta de “pilantra” e de “Vorcaro feminino”.

“Pelo que sei, ela é uma pilantra muito grande. Ela muito se assemelha ao Vorcaro, porque Vorcaro conseguiu enganar um monte de gente e ela parece que enganou um monte de gente”, disse Lula. “Deve ser o Vorcaro feminino” porque ela conseguiu passar por muita gente”, completou ele, em referência ao dono do Banco Master, acusado de ser pivô do maior escândalo financeiro do País.

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Amigos de Luchsinger relataram que ela está decepcionada com o fato de Lulinha, de quem sempre foi muito próxima, não ter repreendido o pai por tê-la chamado de “pilantra”, nem pedido para que ele parasse de atacá-la.

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Os dois são amigos há pelo menos uma década e fizeram dezenas de viagens para o exterior custeadas pela lobista. Em uma delas, conforme VEJA revelou,  os dois usaram um luxuoso jato na Finlândia.

Os registros dessa viagem constam no acervo de mensagens, áudios, documentos e fotografias recuperadas pela PF do celular da lobista. Esse material tem com base os inquéritos que miram Roberta e o filho mais velho do presidente.

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Luchsinger manifestou parte desse descontentamento na entrevista que concedeu à CNN na semana passada. “Não serei o boi de piranha que tanto querem colocar tudo em cima de mim. O que eu fiz, se foi crime, vou responder”, afirmou ela.

Ela e Lulinha são investigados pela PF por suspeita de manter uma sociedade oculta que atua de forma permanente e cujo objetivo era defender interesses privados dentro do setor público.

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Um dos negócios pleiteados pela dupla no governo Lula era a produção e a venda de medicamentos derivados da cannabis. O projeto era realizado em parceria com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS” e apontado como principal operador dos desvios bilionários das aposentadorias dos idosos.

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