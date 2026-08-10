A ‘fórmula capixaba’ de Gabriel Azevedo para zerar o déficit de Minas Gerais

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O pré-candidato Gabriel Azevedo (MDB) à corrida pelo governo de Minas Gerais propõe um ajuste fiscal rigoroso para combater a instabilidade financeira do estado. Inspirado na gestão de Paulo Hartung (PSD) no Espírito Santo, ele defende contingenciamento de verbas, revisão de contratos e controle de gastos públicos para reverter o déficit.

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A dívida do estado de Minas Gerais está na pauta dos aspirantes a ocupar o Palácio Tiradentes. Para superar a instabilidade financeira que atinge o estado, o candidato Gabriel Azevedo (MDB) aposta em um ajuste fiscal inspirado na gestão do ex-emedebista Paulo Hartung (PSD), que governou o Espírito Santo por duas oportunidades.

Em entrevista ao podcast ‘Com a Palavra, Candidato’, da Genial Investimentos, Azevedo propõe o contingenciamento de verbas, a revisão de contratos e um controle mais rígido sobre os gastos públicos para reverter o cenário de déficit, mesmo que essas ações possam enfrentar, em um momento inicial, resistências por parte da sociedade mineira.

“Está lá no Espírito Santo o dever de casa. Hartung começou e não foi fácil. Então a fórmula é muito parecida com aquilo, já expliquei com transparência total dos dados. E cuidar das contas é cuidar das pessoas”, afirma o postulante ao Executivo estadual, que conta com o apoio do renomado economista Marcos Lisboa em sua campanha.

A entrevista completa com o pré-candidato do MDB será disponibilizada no canal do YouTube da corretora digital nesta segunda-feira (10), às 18h. A conversa integra uma série de encontros promovidos pela Genial Investimentos com os candidatos aos governos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, para discutir as propostas relacionadas à gestão pública, responsabilidade fiscal, infraestrutura, segurança e o desenvolvimento econômico desses estados.