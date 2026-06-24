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Política

A embaixadores, Zema critica relação de ‘intocáveis’ com Master

Pré-candidato do Novo citou BRB e afirmou que somente entes estatais tiveram grandes prejuízos no caso

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 12h30
Romeu Zema no Fórum VEJA Brazil Insights Nova York
Romeu Zema no Fórum VEJA Brazil Insights Nova York (Erika Fujyama/Divulgação)
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A embaixadores, Zema critica relação de ‘intocáveis’ com Master Priorize VEJA no Google

Em encontro com embaixadores estrangeiros, o pré-candidato à presidência da República do Novo, Romeu Zema, criticou o envolvimento “dos intocáveis e poderosos” com o escândalo do Banco Master. Ele afirmou que somente entes estatais tiveram grandes prejuízos no caso e citou o BRB como exemplo de instituição pública que perdeu dinheiro com o caso.

“Eu tenho sido o pré-candidato que mais tem questionado e criticado todo esse envolvimento dos intocáveis, dos poderosos com o Banco Master”, disse Zema durante um evento promovido pelo site The Brazilian Report e pela agência Novo Selo Comunicação.

“Neste escândalo do Banco Master, só entes estatais se envolveram, fundos de pensão e o Banco aqui de Brasília. Nenhum privado teve prejuízo como esses”, completou.

O ex-governador de Minas fez questão de marcar uma posição bem afastada do escândalo ao afirmar que nunca teve nenhum encontro com Daniel Vorcaro. “Eu Moro em Belo Horizonte, a mesma cidade onde o banqueiro bandido, que está envolvido nos escândalos, nasceu e cresceu. Ele nunca sequer pediu uma audiência comigo, porque ele sabe qual que é”.

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