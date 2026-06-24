A embaixadores, Zema critica relação de ‘intocáveis’ com Master

Em encontro com embaixadores estrangeiros, o pré-candidato à presidência da República do Novo, Romeu Zema, criticou o envolvimento “dos intocáveis e poderosos” com o escândalo do Banco Master. Ele afirmou que somente entes estatais tiveram grandes prejuízos no caso e citou o BRB como exemplo de instituição pública que perdeu dinheiro com o caso.

“Eu tenho sido o pré-candidato que mais tem questionado e criticado todo esse envolvimento dos intocáveis, dos poderosos com o Banco Master”, disse Zema durante um evento promovido pelo site The Brazilian Report e pela agência Novo Selo Comunicação.

“Neste escândalo do Banco Master, só entes estatais se envolveram, fundos de pensão e o Banco aqui de Brasília. Nenhum privado teve prejuízo como esses”, completou.

O ex-governador de Minas fez questão de marcar uma posição bem afastada do escândalo ao afirmar que nunca teve nenhum encontro com Daniel Vorcaro. “Eu Moro em Belo Horizonte, a mesma cidade onde o banqueiro bandido, que está envolvido nos escândalos, nasceu e cresceu. Ele nunca sequer pediu uma audiência comigo, porque ele sabe qual que é”.