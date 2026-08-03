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Política

A declaração de Nunes Marques, presidente do TSE, sobre as urnas eletrônicas

Ministro reabriu os trabalhos da Corte Eleitoral

Por Redação 3 ago 2026, 20h40 | Atualizado em 3 ago 2026, 21h06
O presidente do TSE, Nunes Marques, durante sessão
O presidente do TSE, Nunes Marques, durante sessão (Luiz Roberto/TSE)
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A declaração de Nunes Marques, presidente do TSE, sobre as urnas eletrônicas Priorizar nos meus resultados Google

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, afirmou na noite desta segunda-feira, 3, durante a reabertura dos trabalhos da Corte após o recesso, que o sistema eleitoral é um “patrimônio da democracia brasileira” e defendeu a transparência do processo. A declaração ocorre poucas semanas após o senador Flávio Bolsonaro, que vai disputar a Presidência, colocar em dúvida a integridade das urnas eletrônicas em um evento com embaixadores estrangeiros.

O presidente do Tribunal deu início à Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação e explicou o evento. “O objetivo é ampliar o conhecimento da sociedade acerca das diversas etapas do processo eleitoral e reafirmar, por meio da transparência, da informação qualificada e da participação cidadã, a robustez, auditabilidade e a permanente evolução tecnológica de um sistema que constitui um patrimônio da democracia brasileira”, disse.

“As portas da Justiça Eleitoral permanecem abertas para quem deseja conhecer, acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral. Transparência não é apenas um compromisso desta instituição, é um dos pilares sobre os quais se sustenta a confiança da sociedade nas eleições brasileiras”, afirmou.

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(Com Agência Brasil)

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Kassio Nunes Marques
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
urnas eletrônicas
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