A declaração de Nunes Marques, presidente do TSE, sobre as urnas eletrônicas

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, afirmou na noite desta segunda-feira, 3, durante a reabertura dos trabalhos da Corte após o recesso, que o sistema eleitoral é um “patrimônio da democracia brasileira” e defendeu a transparência do processo. A declaração ocorre poucas semanas após o senador Flávio Bolsonaro, que vai disputar a Presidência, colocar em dúvida a integridade das urnas eletrônicas em um evento com embaixadores estrangeiros.

O presidente do Tribunal deu início à Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação e explicou o evento. “O objetivo é ampliar o conhecimento da sociedade acerca das diversas etapas do processo eleitoral e reafirmar, por meio da transparência, da informação qualificada e da participação cidadã, a robustez, auditabilidade e a permanente evolução tecnológica de um sistema que constitui um patrimônio da democracia brasileira”, disse.

“As portas da Justiça Eleitoral permanecem abertas para quem deseja conhecer, acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral. Transparência não é apenas um compromisso desta instituição, é um dos pilares sobre os quais se sustenta a confiança da sociedade nas eleições brasileiras”, afirmou.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Continua após a publicidade

Eleições

O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Continua após a publicidade

(Com Agência Brasil)