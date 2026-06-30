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Política

A decisão do TSE sobre cassação do ex-governador de Roraima

Em abril deste ano, o TSE determinou a perda do cargo do ex-governador Antonio Denarium (Republicanos) e do ex-vice-governador Edilson Damião (União)

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 22h37
O governador de Roraima, Antonio Denarium
O ex-governador de Roraima, Antonio Denarium, discursa na tribuna do Senado (Roque de Sá/Agência Senado)
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A decisão do TSE sobre cassação do ex-governador de Roraima Priorize VEJA no Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta terça-feira, 30, manter a decisão que cassou o mandato do ex-governador de Roraima Antonio Denarium (Republicanos) e determinou a realização de novas eleições no estado.

Por unanimidade, o plenário rejeitou recurso apresentado pela defesa do político.

Em abril deste ano, o TSE determinou a perda do cargo de Denarium e do ex-vice-governador Edilson Damião (União).

O tribunal entendeu que a chapa que elegeu os políticos cometeu abuso de poder durante a campanha eleitoral de 2022. Em 2023, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) também cassou os mandatos de Denarium e Damião por entender que houve ilegalidade na distribuição de cestas básicas e benefícios para reforma de casas durante o ano eleitoral.

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Durante a tramitação do processo, a defesa do ex-governador Denarium pediu a anulação da decisão do TRE que cassou o mandato e disse que não houve irregularidades na distribuição dos benefícios. Segundo os advogados, não houve a criação de novos programas sociais, mas a reunião dos já existentes.

Novas eleições

As novas eleições determinadas pelo TSE foram realizadas no dia 21 de junho. O candidato mais votado foi Arthur Henrique (PL), com 160.004 votos, equivalentes a 60,87% dos votos válidos.

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Apesar do resultado, ambos tiveram os registros de candidatura indeferidos pela Justiça Eleitoral em Roraima.

Com a decisão, a palavra final sobre o resultado do pleito será do TSE.

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(Agência Brasil)

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Eleições
Roraima
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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