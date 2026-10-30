A conversa e o acerto entre Mauro Vieira e Marco Rubio nos EUA

O ministro das Relações Exteriores do governo Lula, Mauro Vieira, e o secretário de Estado do governo de Donald Trump, Marco Rubio, conversaram brevemente nos Estados Unidos nesta sexta-feira, 30. Eles participam do encontro de chanceleres do G20 em Atlanta, Geórgia.

Segundo uma fonte ouvida pelo Radar, os dois combinaram de se reunir antes da cúpula do G20, marcada para dezembro, na Flórida, nos EUA, para tratar da agenda bilateral. Os detalhes do encontro ainda não foram definidos, e eles não trataram de temas específicos hoje.

O acerto se dá em meio à tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos após o resultado da eleição presidencial. O governo americano não parabenizou ou reconheceu oficialmente a reeleição de Lula, e Trump falou em “fraude”, sem oferecer qualquer prova ou indício.

A situação se complicou ainda mais após a fuga do candidato derrotado, Flávio Bolsonaro, para os EUA. O senador deixou o Brasil e, segundo a imprensa americana, teria contado com a ajuda do governo e de assessores de Trump para a viagem.