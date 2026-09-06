A contabilidade dos ministros do STF sobre o próprio impeachment

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Em meio à crise do STF, um juiz projeta um possível impeachment em 2027, calculando 42 votos, mas um novo quórum exige 54. As revelações sobre Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, com trocas de conselhos e edição de contrato para a esposa do ministro, intensificam a crise reputacional sem precedentes na Corte.

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Pelo sim ou pelo não, em meio à crise reinante no Supremo Tribunal Federal (STF) com o embate público entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, um juiz da Corte fez nos últimos dias prognósticos sobre um possível placar caso um inédito processo de impeachment contra um dos magistrados seja levado adiante em 2027. Os cálculos partiam da projeção dele de que, a despeito do imenso desgaste do Judiciário, o Senado que sairá das urnas em outubro não seria tão bolsonarista como projeta a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Pelos cálculos do magistrado, somando os candidatos ao Senado com chances reais de vitória com a atual bancada mais radical da direita, haveria 42 votos pró-impeachment.

Hoje são pelo menos 33 candidatos do PL às vagas de senador, mas uma liminar de 2025 do decano do STF ampliou o quórum necessário para que a deposição de um magistrado possa ser levada adiante. Antes da decisão de Mendes, o quórum necessário era a de maioria dos senadores presentes na sessão. Depois, o quórum passou para dois terços do Senado, ou seja, 54 votos, considerado alto até para momentos de crise como a atual.

As pressões para que o Senado que se formará em 2027 leve em frente a degola de um ministro do STF tem como novo pano de fundo as recentes revelações de que o ministro Alexandre de Moraes conversou dezenas de vezes com Daniel Vorcaro, era instado a dar conselhos ao antigo dono do Master e até a opinar sobre um eventual projeto de fuga do país.

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O potencial explosivo das relações entre ministro e banqueiro parece estar longe do fim porque até agora foram analisados em apenas um celular do executivo 31.975 logs, como são chamados os registros das atividades do aparelho telefônico, e o que se descobriu é estarrecedor: um dos mais poderosos ministros do STF editou pessoalmente o contrato milionário que colocava a esposa no quadro de funcionários do executivo investigado e consultado sobre estratégias jurídicas para o imbróglio do banco.

“Estamos juntos sempre. Você sabe que tenho gratidão da minha vida a você”, escreveu Vorcaro a Moraes no dia 14 de novembro de 2025. “Tudo de importante no final fica no seu colo! Impressionante! Mas seu legado pro Brasil será eterno. Então todo sacrifício pessoal no final valerá a pena!”, completou em outra mensagem. Na sexta-feira, 4, o presidente do STF Edson Fachin afirmou em uma solenidade no Palácio do Planalto que “nenhuma autoridade está acima da lei” e que a Corte fará “o que é certo”. O Supremo Tribunal nunca passou por uma crise reputacional como a de hoje.