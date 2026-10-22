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Política

A condição de Paes para aceitar qualquer oferta de trabalho

Sem cargo público após derrota na eleição, ex-prefeito carioca quer permanecer no Rio de Janeiro

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 13h25
Homem de meia-idade, cabelos escuros e óculos redondos, veste camisa azul e olha sério para frente. Ao fundo, uma pessoa desfocada e um banner amarelo com letras pretas
Eduardo Paes: o ex-prefeito caminhava como franco favorito. (Charles Sholl/Brazil Photo Press/AFP)
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Passado o primeiro turno da eleição, Eduardo Paes (PSD) ainda não definiu o caminho profissional que pretende trilhar depois de ficar sem cargo na administração pública. Ele deixou a prefeitura do Rio em março para disputar o governo do estado, mas foi derrotado pelo candidato bolsonarista Douglas Ruas (PL).

Leia também: O diagnóstico da campanha de Eduardo Paes sobre a derrota inesperada no primeiro turno

A aliados, o ex-prefeito confidenciou que tem uma condicionante para aceitar qualquer proposta de emprego: permanecer no Rio de Janeiro. No último hiato entre os seus mandatos na prefeitura, ele se mudou com a família para Nova Iorque, onde trabalhou como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Desta vez, Paes não pretende deixar a terra natal. Ele terá um papel importante na eleição de 2028, quando pretende ajudar o sucessor, Eduardo Cavaliere, na reeleição. Agora que terá o governo do estado nas mãos, o PL também está de olho na prefeitura da capital.

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