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Política

A chave para a redenção ou a derrocada de Jaques Wagner

Prestígio do senador depende mais do que nunca da votação de Lula no quarto maior colégio eleitoral do país

Por Daniel Pereira 28 jun 2026, 13h12
SEM LÓGICA - Lula e o velho companheiro: nem os petistas digeriram a versão sobre a compra de um apartamento
SEM LÓGICA - Lula e o velho companheiro: nem os petistas digeriram a versão sobre a compra de um apartamento (Paula Froes/Assessoria Jaques Wagner/.)
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Na quarta-feira 24, o senador Jaques Wagner (PT-BA) deixou a liderança do governo no Senado após uma reunião com Lula, com quem tem uma amizade de mais de quatro décadas. A decisão — tomada em comum acordo, conforme o relato do congressista — foi a forma encontrada para tentar estancar eventual impacto negativo do escândalo do Master na campanha à reeleição do presidente.

Segundo a Polícia Federal, Wagner atuou no Legislativo a favor dos interesses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Em troca, teria recebido um apartamento avaliado em cerca de 2,5 milhões de reais e ingressos para o camarote de um show em Los Angeles, que teriam custado mais de 60 000 reais. A empresa da esposa de um enteado do parlamentar também teria sido agraciada com um repasse milionário.

Antes de deixar o cargo, Wagner recorreu ao Supremo contra a ação da PF alegando ter sido vítima de um erro grave, já que teria atuado não a favor, mas contra os interesses do Master, versão corroborada pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad. O avanço das investigações mostrará quem tem razão. Preocupado mais com a questão eleitoral do que com a pendenga jurídica, Lula preferiu não esperar e rifou o companheiro.

Nova missão

Com longa ficha de serviços prestados ao PT, na qual se destacam cargos de ministro em gestões passadas de Lula e Dilma Rousseff, Jaques Wagner deixará a liderança com um novo desafio definido: a eleição na Bahia, estado que governou por duas vezes e é o quarto maior colégio eleitoral do país, além de o principal do Nordeste, com 11.285.507 eleitores.

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A missão do senador é ajudar o PT a ganhar a disputa para o governo — com Jerônimo Rodrigues, que tentará a reeleição — e as duas vagas para o Senado: uma com o próprio Wagner, outra com o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa. Mais importante: o ex-líder tem como tarefa principal garantir que Lula conquiste uma vantagem considerável sobre a oposição na Bahia, capaz de neutralizar a esperada derrota do presidente no Estado de São Paulo.

Em 2022, Lula venceu Jair Bolsonaro na Bahia, no segundo turno, por 72,12% a 27,88% dos votos válidos, uma diferença de 3.740.787 votos. Uma lavada. Caso o resultado se repita, Wagner será festejado como um dos responsáveis por eventual sucesso da campanha à reeleição. Caso contrário, suas conexões com o esquema do Master certamente serão apontadas como decisivas para o fracasso petista na corrida presidencial.

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