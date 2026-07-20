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Política

A ausência de Ciro e Rueda em evento da União Progressista com Flávio em SP

Dirigentes nacionais não participarão de convenção da federação União-PP em São Paulo, em mais uma sinalização de neutralidade na disputa presidencial

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 18h02
EM ABERTO - Rueda e Ciro: definição deve ficar para os últimos dias
EM ABERTO - Rueda e Ciro: definição deve ficar para os últimos dias (Pedro Ladeira/Folhapress/.)
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A ausência de Ciro e Rueda em evento da União Progressista com Flávio em SP Priorizar nos meus resultados Google

Os presidentes nacionais do União Brasil e do PP, Antonio Rueda e Ciro Nogueira, respectivamente, não estarão na convenção estadual da federação em São Paulo nesta segunda-feira, 20, que oficializará a candidatura de Guilherme Derrite ao Senado e contará com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

A justificativa é que ambos cumprem agendas em outros estados: Rueda, no Maranhão, enquanto Ciro está no Piauí.

A ausência de ambos, no entanto, é outro sinal de que a federação deve permanecer neutra na disputa presidencial. Era esperado que o grupo, que tem a maior bancada da Câmara, apoiasse Flávio, mas isso provavelmente não deve acontecer até a convenção nacional das siglas, prevista para o último dia do prazo, 5 de agosto.

Com isso, é pouco provável que a vice de Flávio venha dessas siglas. A deputada Simone Marquetto (PP-SP) era uma das mais cotadas, mas não deve ficar com o posto, contribuindo apenas pontualmente com o plano de governo do pré-candidato liberal.

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A poucos dias da convenção do PL, marcada para o próximo sábado, 25, o companheiro — ou a companheira — de chapa de Flávio permanece uma incógnita.

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