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Brasil, Política

A alta na confiança dos donos de micro e pequenas empresas em junho

Pesquisa realizada pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas revela que indicador foi impulsionado pelos setores de comércio e serviços

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 15h30
Resultados compilam avaliações de empresários da indústria, da construção, dos serviços e do comércio
Resultados compilam avaliações de empresários da indústria, da construção, dos serviços e do comércio (ThinkStock/VEJA)
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A alta na confiança dos donos de micro e pequenas empresas em junho Priorizar nos meus resultados Google

A confiança dos donos de micro e pequenas empresas cresceu em junho em comparação com o mês anterior, de acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Com uma alta de 0,6 ponto, o Índice de Confiança dos micro e pequenos empresários alcançou a marca de 87,3 pontos.

A elevação foi impulsionada pelos setores de Comércio e Serviços.

O crescimento do indicador foi estimulado pelo avanço em dois aspectos temporais da pesquisa: o Índice de Situação Atual das Micro e Pequenas Empresas, que registrou avanço de 0,6 ponto (chegando a 90,2 pontos) e o Índice de Expectativas das Micro e Pequenas empresas que também apresentou elevação de 0,6 ponto, atingindo 84,8 pontos.

O IC-MPE reflete a fusão dos três principais setores da economia: comércio, serviços e indústria de transformação. Em junho, foi registrado um aumento de 1,8 ponto e 2,5 pontos, respectivamente, nos setores de Comércio e Serviços.

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Considerando a realidade das diferentes regiões do país, a percepção de melhora das MPEs em junho teve uma contribuição significativa da alta da confiança das empresas das regiões Norte e Centro-Oeste, que registrou crescimento de 2 pontos e alcançou 89,4 pontos. Esta trajetória foi seguida pelo Sudeste, com crescimento de 1,4 ponto, e Nordeste, com avanço de 0,5 ponto.

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