A agenda internacional de diretor da PF em evento da Interpol
Andrei Passos Rodrigues participará da 94ª Assembleia Geral da Interpol, em Hong Kong
O diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, desembarca neste domingo em Hong Kong, na China, para participar da 94ª Assembleia Geral da Interpol.
No evento, ele palestrará para representantes de 196 países e estará acompanhado do Valdecy Urquiza, diretor-geral da Interpol.
O objetivo é compartilhar a expertise da PF de enfrentar o crime organizado combinando tecnologia, pessoas qualificadas e cooperação internacional, com foco em seguir o dinheiro e desarticular os negócios das organizações criminosas, e não apenas prender seus integrantes.