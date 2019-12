Wilson Witzel, o governador e sua metralhadora giratória

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Funcionário da semana – Wilson Witzel 00:00 18:46



Foi com a promessa de abater criminosos que o até então desconhecido Wilson Witzel conquistou o governo do Rio de Janeiro, em 2018. Agora, ele tenta abater outros inimigos para conquistar seu novo objetivo: suceder Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil.

Sem nunca ter participado de uma eleição e estar filiado a um partido nanico, o Partido Social Cristão (PSC), o ex-juiz federal Wilson José Witzel surpreendeu o país ao ser eleito governador do Rio de Janeiro com quase 60% dos votos.

Mas não demorou muito para a relação entre Witzel e a família Bolsonaro passar por uma ruptura.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Wilson Witzel em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: