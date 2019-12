Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Podcast A+ – Pesquisa 06-12 00:00 20:03



Qual a força da democracia no Brasil? Quais os cenários mais prováveis para a corrida presidencial de 2022? Como está a avaliação do governo Bolsonaro? A nova pesquisa VEJA/FSB, que traz a opinião dos brasileiros sobre essas questões, é o tema deste episódio do Podcast A+.

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, o analista político da FSB, Alon Feuerwerker, e o diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski, debatem os números do novo levantamento.

Edição e vitrine: Guilherme Baldi