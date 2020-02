Podcast A+: Pesquisa VEJA/FSB – Avaliação do governo

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Podcast A Mais – Pesquisa VEJA FSB 00:00 19:05



A nova pesquisa VEJA/FSB de avaliação do governo Bolsonaro é o tema deste episódio do A+. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, o analista político, Alon Feuerwerker, e o diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski, debatem os números do novo levantamento, que mede a satisfação dos brasileiros com a administração do presidente nesse início de 2020 e também simula cenários para eleição de 2022.

Edição e vitrine: Diogo Oliveira