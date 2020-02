Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Podcast A Mais – Ano Legislativo 2020 00:00 15:31



O início do novo ano legislativo é o tema do novo episódio do Podcast A+. Alon Feuerwerker e Rafael Lisbôa conversam sobre os projetos considerados prioritários na agenda do Congresso em 2020 – ano que tende a ser mais curto no parlamento por conta das eleições municipais no segundo semestre.

Edição e vitrine: Diogo Oliveira