Podcast A+: as eleições municipais de 2020

O Podcast A+ encerra 2019 com um debate importante para 2020: as eleições municipais do ano que vem. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, Alon Feuerwerker, analista político da FSB, e Fábio Zambeli, analista do Jota, conversam sobre o cenário eleitoral nas cidades e as novas regras que começam a valer para as disputas do próximo ano.

Edição e vitrine: Diogo Oliveira