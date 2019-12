Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Podcast A+ – Eleições nos EUA 00:00 17:28



A pouco menos de um ano para eleição nos Estados Unidos, o Podcast A+ analisa a corrida presidencial americana e o seu impacto no mundo e no Brasil. Alon Feuerwerker e Rafael Lisbôa conversam sobre o processo de impeachment do presidente Donald Trump, as primárias democratas e tudo o que pode afetar o xadrez eleitoral nos EUA em 2020.