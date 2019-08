Os motivos da queda da popularidade de Bolsonaro

Jair Bolsonaro começou a agir como se fosse uma espécie de Deus. Ele usa o poder conferido pelas urnas para proteger sua família. Além disso, o presidente está rodando a velha política de troca de favores no Senado. Agora, Bolsonaro age contra o ministro Sergio Moro, que não queria paralisar as investigações do Coaf sobre Flávio Bolsonaro.

O discurso de campanha de que Bolsonaro era uma nova política, que haveria o fim do toma lá dá cá e outras coisas não durou oito meses. E nas ruas, o cenário para o presidente está delicado, com pesquisas apontando queda de popularidade de Jair Bolsonaro. E é necessário ver como uma pessoa com forte viés autoritário reage diante desses dados.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: