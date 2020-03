Os efeitos indiretos do coronavírus na economia

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 2 de março 00:00 11:43



Na primeira segunda-feira depois do Carnaval, uma previsão boa: o coronavírus deve ser uma preocupação menor no Brasil, já que o sistema de saúde do país está preparado, como mostram experiências anteriores. O grande problema brasileiro é a prevenção. Mas, na crise, quando foi necessário, essa estrutura funcionou. Ouça o podcast para conferir a análise completa de Thomas Traumann sobre o caso.