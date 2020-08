O que o afastamento de Witzel tem a ver com Michelle e Flávio Bolsonaro

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 31 de agosto de 2020 00:00 8:35



É provável que você jamais tenha ouvido falar de Claudio Castro. Ex-assessor de vereadores e deputados do Rio, 41 anos, formado em Direito, ele é membro da conservadora Renovação Carismática Católica. E assumiu o governo do Rio de Janeiro com o afastamento de Wilson Witzel, acusado de fraudes e corrupção.

E nesta segunda-feira, 31, o governador em exercício recebeu uma ligação do senador Flávio Bolsonaro, que se colocou à disposição para ajudar o Estado do Rio na renovação do Regime de Recuperação Fiscal.

Mas o que os Bolsonaros ganham? Witzel era um adversário dos Bolsonaros e acusa a família presidencial de estar por detrás da decisão judicial. O novo governador, publicamente, já mostrou de que lado está.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz