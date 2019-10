O ódio de Bolsonaro à imprensa

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Traumann Traduz – 07-10-2019 00:00 4:51



O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta segunda-feira, 7, que a cobertura da mídia não pode continuar com “covardia e patifaria”.

Mas de onde vem essa raiva toda do presidente? Os jornais estão noticiando fatos relevantes, como o andamento de um inquérito sobre um ministro que pode envolver o presidente, uma proposta de mudança de estabilidade dos servidores públicos em discussão no Ministério da Economia e a proposta de alteração do fundo de garantia que está no Congresso. Ao xingar jornalista e ameaçar jornais, Bolsonaro só mostra que não sabe conviver com críticas.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: