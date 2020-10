O Brasil virou uma Venezuela?

Atualizado em 26 out 2020, 18h25 - Publicado em 26 out 2020, 18h05

A cena toda não durou dez segundos: “Bolsonaro, baixa o preço do arroz, por favor. Não aguento mais”, disse um homem ao presidente, que cumprimentava apoiadores ontem, domingo, na Feira Permanente do Cruzeiro, em Brasília. O presidente se voltou irritado e respondeu, agressivo: “Tu quer que eu baixe na canetada? Se você quer que eu tabele, eu tabelo. Mas você vai comprar lá na Venezuela.

Aos fatos: o preço do arroz subiu 51,72% no acumulado do ano até outubro, enquanto a inflação oficial foi de 2,3%. E porque o preço subiu tanto?

Entenda nesta edição do podcast Traumann Traduz